林卓廷涉披露受調查人身份犯防賄例　今結案陳詞下月裁決

因民主派「35+」初選等案件而遭還押的前立法會議員林卓廷，他另亦涉嫌披露元朗7‧21事件一名受調查警司的身份資料，而被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。案件今日(24日)在東區裁判法院作結案陳詞。控方指出，如果林作出披露僅是關注該名警司獲得調任崗位，根本談不上是公眾安全及秩序。惟辯方反指，該名警司調任監管新界北重案組，負責元朗7‧21事件的調查，豈非「自己人查自己人」，故批評控方說法同鴕鳥將頭埋入沙中無異。案件現押後至明年1月26日裁決。休庭後林向旁聽人士祝賀聖誕快樂。

43歲被告林卓廷，被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所定罪行的調查正在進行，無合法權限下，向公眾披露涉及該項調查的人的身份，即游乃強。游於元朗7‧21事件當晚，以元朗警區助理指揮官(刑事)身份帶隊搜查南邊圍村。

控方先作陳詞指，法例的立法原意為避免廉署調查受破壞，故不得讓受調查疑犯知悉他正被調查。法庭只須考慮事實作裁決，即林在3次記者會上的披露說話，而毋須其他考量，例如林是否出於擔心公眾利益而披露。再者，林於記者會用上尖酸刻薄及嘲諷說辭去批評警方，足以表達他對警方的不滿。林提到廉署調查游一事，對其演說毫無增益，唯一後果只是破壞廉署調查。

辯方於陳詞回應，法例准許在合理辯解下披露受調查人身份，即披露出於真誠及與公眾利益有關。辯方亦批評，控方將元朗7‧21事件局限於發生當日是不正確，因為當日警方不作為而引發公眾安全的憂慮，事後警方調派游為新界北指揮官，負責元朗7‧21事件的調查，合理推論是調查會毫無進展。故此披露廉署調查游一事不但與公眾安全有關，更是正中問題的核心。

案件編號：ESCC 2789/2020