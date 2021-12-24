香港保護兒童會解僱涉虐兒職員　受害嬰孩增至7人

東網獨家披露香港保護兒童會有職員涉嫌虐待多名嬰幼兒後，引起各界關注。香港保護兒童會今日(24日)回覆查詢時表示，院方得悉事件後已即時通報社會福利署保護家庭及兒童服務課，並將案件交由警方處理，而涉事職員已經即時解僱，相關職員亦被暫停職務。據了解，警方翻查「天眼」後發現受虐嬰幼兒人數增至7人。

事發後，該會亦即時安排護士檢查幼兒之身體狀況，並安排臨床心理學家檢查幼兒的精神、心理狀況及情緒。為安全起見，會再安排幼兒到醫院留院檢查。該會強調，一向十分重視兒童的福祉及安全，絕不容許職員對兒童作出任何傷害或不當之行為。

童樂居有定時巡房的機制，而每年均舉行有關職員操守的培訓，對是次事件感到十分遺憾及痛心，已成立專責小組，徹底調查事件，嚴正處理及進行內部檢討，以完善監督機制；並再次提醒所有轄下服務單位，如遇上違規或不尋常事件，必須即時向管理層匯報，以免同類事件再次發生。

香港保護兒童會有職員於上周五(17日)，向多名嬰幼兒施以多項恐怖毒招包括摑臉、篤眼、扯髮，拖跌落地，甚至扯起爬行的稚嬰然後掟落地，行為令人髮指。警方接手調查後，於前晚(22日)拘捕疑涉事的3名幼兒工作員，而受傷的6名年僅2至3歲嬰幼兒則要送院留醫治理，後來再發現多1名嬰幼兒曾被虐。