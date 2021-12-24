今增5宗輸入病例　機場清潔工列相關　另多7宗Omicron個案

衞生署衞生防護中心今日(24日)公布，本日新增5宗確診個案，其中包括4宗輸入個案，分別從德國及愛爾蘭、加納、尼日利亞、澳洲抵港，以及1宗輸入相關個案，為昨日(23日)初步確診的64歲機場清潔工，至今本港個案累計12,556宗，另外錄得少於25宗初步個案。

今日新增的輸入相關個案涉及一名64歲男子，居於屯門兆禧苑安禧閣。他於香港國際機場中場客運大樓一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間擔任清潔員，近期沒有外遊。因工作需要，他12月22日於機場流動採樣站做檢測，結果為初步確診，Ct值約27至32，並帶有N501Y及T478K變異病毒株，同日出現病徵。

病人入院後，於12月23日進行的檢測中驗出抗體，與疫苗接種紀錄相符，入院後進行的檢測Ct值為少於30。中心昨日到機場進行實地考察期間採集的26個環境樣本檢測結果全部為陰性。

同時，中心已安排約14名密切接觸者和約40名密切接觸者的家居接觸者和密切接觸者往檢疫中心進行隔離，暫沒有錄得相關確診個案。中心正繼續個案的流行病學調查，並會進行進一步的基因分析，以及就最近在香港確診並帶有N501Y和T478K變異的輸入個案進行基因比對。由於病人可能帶有Omicron變異病毒株，政府昨晚已將病人於香港居住的大廈封區強檢，目前無發現個案。

此外，中心匯報12月20日及22日公布7宗輸入個案（12538、12548、12549、12551、12552、12553及12554）的調查進展。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認七宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。5宗於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，2宗在檢疫期間確診。連同上述7宗個案，香港至今共錄得41宗涉及Omicron的個案。