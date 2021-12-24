元朗警區破69宗網上騙案　拘26男女涉呃200萬元

本年直至上月，元朗警區一共接獲1305宗騙案，因此該警區刑事部於本月展開代號「拊翼」打擊網上騙案行動，在區內進行宣傳及教育，另外採取拘捕行動，一共拘捕10男16女(20至67歲)，26人分別報稱學生、文員、銷售員、清潔工、家庭主婦、無業等，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，涉及區內69宗騙案，損失金額高達200萬港元，單一損失由100至95萬港元不等。行動中，警方亦檢獲銀行卡、銀行戶口月結單、手機等。

該警區情報組主管陳慧思表示，發生於區內的騙案中，網上騙案佔1157宗，包括458宗網上購物騙案、151宗網上情緣騙案及109宗中介或投資騙案。元朗警區刑事部，遂聯同警民關係組與不同持份者，於本月1日至8日進行多個教育及宣傳防騙活動，包括在區內61個當眼處展示防騙橫額、在公共運輸交匯處及不同屋苑派發防騙單張、向7間中小學及6個地區團體進行防騙講座、在不同社交媒體發布防騙影片等，希望令市民更了解騙案種類及預防方法，加強市民防罪意識，提高警覺。

該警區重案組主管陳養泉高級督察稱，大部分騙案中，詐騙集團主腦及成員從未與受害人見面，全程透過通訊軟件作文字交談，騙徒亦利用最新的金融科技，例如虛擬貨幣、電子支付程式等作交易，以增加警方調查難度。

該警區刑事總督察連健德指，「以欺騙手段取得財產」為嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，警方會全力追查及緝拿涉案人士，呼籲市民切勿以身試法。連亦作出提醒，銀行戶口是重要的理財工具，借用或購買戶口為不當行為，若銀行戶口被用作不法用途，登記戶口持有人亦有可能干犯「洗黑錢」罪。

警方呼籲市民，進行網上購物時要加倍小心，盡量光顧有信譽的網店，若在網上結識朋友或進行投資，要時刻保持警覺，切勿輕易相信甜言蜜語或口頭承諾，付款前要與家人或可靠的朋友諮詢意見。