環保署要求土拓署分段就人工島交環評　報告擬公開查閱

政府硬推造價逾6,000億港元「明日大嶼」計劃的步伐不減。繼土木工程拓展署上月中就交椅洲人工島上的發展計劃，並向環境保護署提交3份環評研究概要申請。環保署今日(24日)終向土拓展署發出3份環境影響評估研究概要，稱就工程項目接到293份意見並已作考慮，並承認填海可能引致海洋生態及水質影響問題較受公眾關注，故決定要求土拓署在最終填海範圍及其附近500米範圍內，進行不少於12個月的陸上及海洋生態基線調查；又要求土拓署分階段先後就填海、連接道路及發展計劃3方面呈交環評報告，屆時擬公開報告予公眾查閱及諮詢環諮會。

按照《環境影響評估條例》，環保署須在接獲相關申請45天內向申請人發出環評研究概要。署方今日表示，已嚴格依照環評條例技術備忘錄的規定，擬備該3份環評研究概要。按照上述備忘錄的要求，3項工程項目須予處理的環境課題及研究範圍，包括空氣質素、噪音、水質、廢物處理、生態、漁業、景觀和視覺、文化遺產、生命危害、累積影響等。

環保署續指，在擬備上述3份環評研究概要時，已參考過往大型基建工程例如擴建香港國際機場三跑道系統、港珠澳大橋、屯門至赤鱲角連接路和東涌新市鎮擴展工程等的研究概要及實際推行類似項目的經驗，確保環評研究涵蓋所有可能需要處理的環境課題。

在環諮會委員及公眾所提出的意見中，填海工程可能引致的海洋生態和水質影響較受關注。就此，交椅洲人工島填海工程的研究概要，要求土拓署須在擬建工程的最終填海範圍及其附近500米範圍內，進行不少於12個月的陸上及海洋生態基線調查，以確認研究範圍內的生境或物種的重要性。

而空氣質素、水動力及水質評估方面，研究概要中亦要求土拓署須確保在最終填海、工程和發展範圍及可能受影響的區域及水域進行空氣質素、水動力及水質模型，以評估擬建工程及其他現存及規劃中發展對空氣質素及水質的累積影響。

此外，因應環諮會及部分公眾意見，研究概要要求土拓署須分階段為中部水域人工島建議中的填海工程、連接道路及發展計劃提交環評報告。參考3項工程項目的相互關係，土拓署須先就填海工程提交環評報告，及後在提交連接道路的環評報告時須就填海工程及連接道路的累積影響提交環評資料，而在最後提交發展計劃的環評報告時，則須就填海工程、連接道路及發展計劃的累積影響提交環評資料。

亦有環諮會及部分公眾意見關注氣候變化適應力、碳中和、生物多樣性等課題。雖然這些課題並非現行環評條例的範疇，環保署指已將有關意見轉達土拓署。

環保署強調，會嚴格按照環評條例的要求，審核將來土拓署提交的相關環評報告，當中包括公開報告及諮詢環諮會；直指所有環評報告必須完全符合環評條例、相關研究概要及技術備忘錄的規定和要求，才可獲得批准。