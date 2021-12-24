走私集團急補倉　海關搗新田貨櫃場檢5700萬元私煙拘2男

海關稅收罪案調查科昨日(23日)在元朗新田進行反私煙行動，檢獲2,080萬支懷疑私煙，估計市值約5,700萬港元，逃避應貨稅值達4,000萬港元，並拘捕兩名涉案男子。

該科高級督察林威杰表示，關員本月10日在青衣起出約4,700萬支懷疑私煙，屬近20年來破獲最大宗私煙案，推測不法分子會急於補充私煙存貨，以穩定市場供應。有見及此，海關經過全天候的調查後，昨日中午突擊搜查米埔隴一個貨櫃場，從兩個40呎貨櫃內搜出2,080萬支懷疑私煙，並拘捕兩名分別63及69歲的男子，他們報任運輸業，相信是負責走私集團物流工作。

林解釋，相關私煙走私估計已運作數個月，受疫情影響，陸路走私活動受到影響，不法分子改採水路方式，箇中需要兼顧船期、行駛路線等，故每次均運送大批私煙，以應付市場需要。另外，昨日屬平安夜前夕，海關相信不法分子誤以為執法人員會放鬆警惕、或忙於應付其他物流工作，因此趁機利用偏遠又隱蔽的貨櫃場「補貨」。

海關會繼續調查該批私煙的來源和去向，由於本案與早前在青衣破獲的私煙案涉及的走私手法、私煙數量及種類均十分相似，將根據它們的相連性作跟進調查，了解背後是否牽涉同一集團。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

根據紀錄，海關今年截至目前已檢獲4.28億支私煙，數量較去年全年檢獲2.05億支私煙大增近1.1倍。海關會密切留意走私情況，嚴厲打擊各類私煙活動。

林警告，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列入艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款100萬港元及監禁2年，市民如發現懷疑私煙活動，應向海關舉報。