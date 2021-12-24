涉當區議員義工向求助者索酬　警員稱患精神病

一名警員涉嫌在擔任區議員義工時，向3名因租務糾紛向區議員求助的人士索取逾2000港元報酬，被廉政公署起訴共3項代理人索取利益罪。涉案男警否認控罪，案件今天（24日）在觀塘裁判法院開審。被告今天沒有律師代表，裁判官杜浩成多次問被告是否已準備好，並指患有精神病這種抗辯方向，並非一般人可以處理，問被告須否請當值律師。惟被告堅持自行抗辯，毋須聘請律師。

37歲被告陳家霖，被控於2020年10月22日，作為代理人，即區議員謝淑珍的義工 ，在處理一宗工廈單位的租務糾紛時，分別向涉事業主、租客及地產經紀各索取800港元，合共2400港元，作為協助處理涉及3人租務糾紛的報酬。裁判官今天在開案前，問被告有否打算傳召辯方證人，被告指打算傳召精神科醫生，惟被告沒有向醫生披露本案文件，亦沒有將醫生報告披露給控方。裁判官隨即向被告解釋，醫生可以證明病況，但病不一定與本案有關，被告亦有責任披露醫生報告。裁判官指，其抗辯方向非一般人可處理，問被告須否聘請當值律師協助，並再三問被告是否已準備好。惟被告堅持已準備好，選擇自行抗辯。

觀塘區議員謝淑珍供稱，她於油塘設有辦事處，會向街坊提供義務性質的服務，她亦會請義工協助，並不給予報酬，亦不容許義工索取報酬。謝供稱，被告於2020年8月首次透過WhatsApp聯絡她，表示希望做義工。去年10月20日，她接獲一宗街坊的租務糾紛，她介紹被告去處理。被告則於2日後通知她已處理，當晚會約地產公司。她事後才得知被告向業主索取報酬，並指被告這做法「梗係唔得啦」。

控方又在庭上問謝，知不知他患精神病。謝同意被告曾在WhatsApp透露此事，但她與被告接觸時，並無發現特別之處，指被告的對答有條理，亦不會問非所答或自言自語。此外她亦覺被告為人熱心及觀察細微。被告續指就該租務糾紛，租客曾經報警求助，但因屬民事性質，警方沒有處理。他質問謝為何找一名休班、患有精神病的警員處理。謝回應被告指，與他日常接觸不覺有異樣。被告又問謝，是否知道他當時正在放病假。謝則表示只知道他在放假。

案件編號：KTCC1136/2021