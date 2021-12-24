入境處一連4日反黑工拘14人　包括2名假難民

入境處在本周一（20日）起一連四日在全港各區展開一連串反非法勞工行動，包括「曙光行動」及連同與警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕了14人，包括8名懷疑非法勞工，當中有2名假難民。據了解，該二人均為印度籍，年齡介乎30至40歲，被捕時正在菜檔工作。

另外行動亦拘捕了3名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名逾期逗留人士、一名非法入境者及一名涉嫌協助及教唆者。

於「曙光行動」中，入境處人員搜查了12個目標地點，包括美容院、農場、魚檔、生果檔、裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕5名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為3男2女，年齡介乎25至63歲。當中一名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為一名男子，年齡為55歲。

此外，於「冠軍行動」中，執法人員於中環、東區、紅磡及九龍城搜查了70個目標地點，包括酒吧、住宅大廈、餐廳、菜檔及按摩店，共拘捕3名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名逾期逗留人士及一名非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為2男一女，年齡介乎39至52歲。當中2名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2名男子，年齡分別為54至56歲。

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。