灣仔海濱聖誕前夕開放　水上艇仔任你踩　惟無欄存安全隱憂

位於灣仔的海濱長廊既「水上運動及康樂主題區(第二期)」於今日平安夜(24日)一同正式對外向公眾開放，而聖誕假期大部分預約時段經已爆滿。長廊內設有首條維港無欄杆梯級式的「海岸堤階」，供市民以最親近水體的距離，欣賞維港景色；區內亦設有首個維港「水上腳踏船」設施，有2人及4人船提供，票價分別為200至280港元，「踩艇仔」每節為45分鐘，市民經網上預訂可享半價。

新冠肺炎疫情下，灣仔海濱長廊可謂聖誕節下的好去處，在下午2時，東網記者到場觀察，可見陸續有已預約的市民正在排隊輪候「踩艇仔」，不少情侶或一家大細上船前穿上救身衣。其中，市民黃先生表示，會多點前來「踩艇仔」，畢竟受疫情影響需要留港消費，加上是次活動又新鮮，附近亦有不同種類的公園設施，認為適合一家大細。

同樣特意前來的市民梁小姐稱，可以在維港「踩艇仔」感覺很新鮮，因過往多數都是在台灣、日本，方能接觸這些玩意，「現在能夠在自己地方(香港)玩」。另一市民麥先生亦指，首次能在維港一試「踩艇仔」滋味，感到好有趣，又笑言過程都比較辛苦，因「踩艇仔」與單車機的阻力差不多。

對於首條維港無欄杆梯級式的「海岸堤階」，由於前來參觀的不泛都是攜同子女的家庭，故不少家長亦感有安全顧慮，當中市民梁小姐更明言「海岸堤階」不適宜5歲或以下的小朋友玩耍，因在最前的階級位置非常狹窄，「如果小朋友沒有穿上救生衣(會容易發生意外)」，故不放心讓子女獨自一人前來遊玩。

灣仔新海濱長廊沿途亦有不少市民是湊巧經過，市民黃先生表示，只是今日剛巧做運動的時候經過過來湊熱鬧，但他稱事前不知可以在維港「踩艇仔」，認為是次宣傳不足，又指對於網上預約安排模糊，不知道到底何從哪個網站預約。

主題區佔地約5,200平方米，位於灣仔內港，水流相對平靜。場地提供20艘腳踏船供市民租用，活動範圍為2.5公頃，水深約6至8米，範圍外設有浮波；更設有維港首條不設欄杆的「海岸堤階」，供市民觀賞景色。