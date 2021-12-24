孕婦被指拒示身份證　官指警方證供不可信脫阻差罪

懷有7個月身孕的婦人，今年初於土瓜灣街頭被警方要求出示身份證。該婦人被指不合作，因而被控阻差辦公罪。經審訊後，她今（24日）在九龍城法院被裁定罪名不成立。暫委裁判官黃子豪批評，3名警員的說法與現場閉路電視片段相違背，質疑警員欲蓋彌彰，意圖掩飾事實，認為他們的供詞不可靠。但由於被告曾向警員說「我係唔畀呀」，認為她自招嫌疑，故拒絕辯方申請訟費。

43歲被告劉笑芬，報稱無業。她被控於2021年1月20日，在土瓜灣永耀街13A外，阻礙警署警長劉芷芬、警長黎錦耀及警員廖逸山執行公務。當日向婦人查證的警署警長在審訊時供稱，被告當時情緒激動，多次不聽要求去出示證件。辯方就指被告一早表示懷孕在身，但被警指「假大肚」，質疑警方是不忿被告吵鬧才作拘捕。被告今被判無罪後，於離開法院時不禁哽咽，認為法庭裁決公道，形容是「天有眼」，又透露她已經就相關警員的行為向投訴警察課投訴，現時正等待回覆。

裁判官裁決時指，3名出庭作供的警員在第一份書面供詞中，均沒有提到被告曾取出銀包，惟在第二份供詞卻不約而同補回被告曾取出銀包的事項，質疑3警供詞錯誤之處竟一致，實在匪夷所思。此外現場片段顯示，被告被截停後，便拿出相信是身份證的東西，與警員供稱被告是在被捕後才交出身份證不符。裁判官直言警員除了想掩飾事實外，看不到有其他原因。

裁判官續指，警長黎錦耀聲稱自己當時很平靜，但片段中反映他情緒激動，多次用手指指向被告，認為警長有誇大供詞之嫌，以圖合理化自己向被告鎖手銬的行為，不接納3名警員的供詞。反觀，被告作供簡單直接，與片段內容極為一致，接納她作供誠實可靠，因此裁定她罪名不成立。

案件編號：KCCC 1761/2021