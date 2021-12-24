兄長劉知名等5港將確診　劉慕裳曾同房慶祝　另13人須檢疫

香港體育學院今日(24日)表示，5位香港體育學院的空手道運動員，確診新冠肺炎，包括劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙。他們完成在哈薩克斯坦舉行的亞洲空手道錦標賽後，於昨晚(23日)途經首爾飛抵香港，並於香港國際機場檢測中證實確診，由衛生署安排送院接受治療，同行10名運動員和3名教練及工作人員由於是密切接觸者，已被送往竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫，體院表示會密切注意各人的健康狀況。此外，同樣有參與今次賽事的劉慕裳，曾與其兄及隊友同房慶祝，而體院社區關係及市務總監李忠民回覆查詢，稱劉慕裳未有染疫。

38位空手道運動員、教練及工作人員，於上月起分2批出戰2項國際大賽，包括於11月16至21日在杜拜舉行的世界空手道錦標賽，及於本月18至22日在哈薩克斯坦舉行的亞洲空手道錦標賽，包括成人組及青少年組別。港隊第一批大軍於11月11日從香港前往杜拜參加世錦賽，完成世錦賽後再飛往哈薩克斯坦參加亞錦賽；包括劉知名在內的第2批運動員，則於本月12日從香港直飛哈薩克斯坦參賽。

港隊賽後分2批返港，第一批共13人於本月21日回港，包括12名運動員及1位總會團長，他們現於檢疫酒店隔離中，暫時所有病毒檢測未有染疫；包括全國運動會銅牌得主劉知名在內的第2批共18人，分吃涉及15名運動員及3名教練和工作人員，昨晚從哈薩克斯坦經首爾飛抵香港，當中5人確診。其餘4名運動員和3名教練，包括東京奧運銅牌得主劉慕裳與另外2人，已抵達美國及英國訓練，其餘4人將前往杜拜集訓。

至於劉慕裳則在昨日於其個人社交平台Instagram(IG)上載相片及影片，可見她與哥哥劉知名及隊友在房間慶祝，由於現時劉知名確診，劉慕裳中招機會甚高。而體院社區關係及市務總監李忠民回覆查詢，稱劉慕裳未有染疫。

這是香港空手道隊繼去年3月，李振豪、曾綺婷及周家謙從法國集訓，回港「中招」需要留醫後，再有隊員染疫。另外，香港體操隊教練沙治上月結束烏克蘭訓練，準備登機回港前，首次檢測亦已中招。不過，李忠民澄清，沙治在後續2次檢測結果都證實沒有確診。

李忠民續指，目前全世界受疫情影響，「幾小心都有機會中」，未有計劃限制港將外出比賽：「其他國家，或國內運動員都會外出比賽，唯有小心一點。每個運動員出去前，體院醫療團隊都會對該地方進行評估，高風險就不會去，可以去的，都是較安全的，而且大家已打齊疫苗。」