黎智英刑恐罪不成立　法律界學者齊批制度不公

現於赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因多宗非法集結案共判囚20個月，早前審理其涉及於2017年在維園內以「X你老母X」等粗口辱罵，並涉刑事恐嚇東方傳媒機構(下稱東方)記者一案，雖然全程有照片及短片佐證，控罪亦表證成立，但不論初審和上訴後，有關罪名亦為不成立。有法律界人士指，即使原審法庭於接納證據時有法律上的犯錯，但上訴庭處理案件是以呈述方式，無法重新衡量證供，但證據顯示的事實與判決結果，明顯令公眾所理解出現落差，變相放生犯案者。該人士又指，對於結果有違公義而感到失望和遺憾，並令公眾對司法制度進一步失去信心。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈表示，黎智英刑恐記者案件雖然不成立，但上訴法庭對於原審法庭的接納證據和證供方式，表示有犯錯之處，可是礙於呈述方式未能重新衡量證供。他對於案件情況結果感到遺憾，結果既未能彰顯司法公義，亦有違公眾對司法體系的信心。對於原審裁判官指無足夠證據斷定，受害人的壓力是由本案而來，但傅亦指出，有關說法同樣未有證據證明到受害人的壓力，並非因本案而造成。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，是次判決非但顯示司法不公義，更彰顯制度上不公，既然上訴庭得悉原審法庭處理證據一事，但卻因為案件以呈述方式上訴就無法再度審視，「即係明知有錯，但因為制度就由佢錯落去。」他批評，有關結果和做法，市民大眾難以理解和接受，更遑論對制度持續信任，「制度如是，但未能顯出公義，只會令市民髮指。」

陳又指出，司法制度多番針對《東方日報》亦有跡可尋，由案件調查開始，即使證據確鑿亦未有及早檢控，將案件一拖再拖多時才提出起訴。他估計，媒體屬於監測權力的存在，而受害人亦是記者，案件多番拖延且落得如此結果，難免令人想像到媒體有遭打壓之嫌。

律政司早前在高院原訟庭提出上訴，涉及黎智英2017年在維園內以「X你老母X」等粗口辱罵，並涉刑事恐嚇東方傳媒機構記者。法官陳慶偉在周一(20日)判決時指原審時有法律上的犯錯，但因為以案件呈述方式的上訴，法庭無權重新衡量證供，因此需維持其刑事恐嚇罪名不成立的判決。換言之黎智英再度被放生。