事主證供矛盾多　中國資源交通聯席主席脫襲擊罪

上市公司中國資源交通集團的聯席主席兼執行董事馮浚榜，被指於私人聚會中連環掌摑一名年輕女子20下，被控襲擊致造成身體傷害罪之案件，經過2日審訊後今日(24日)於東區裁判法院裁決。裁判官王證瑜指女事主庭上講述其遇襲經過、辨別被告身份等證供，都與書面供詞有矛盾，證供存有疑點。裁判官因此裁定被告馮浚榜罪名不成立。

61歲被告馮浚榜被控於2021年6月7日，在銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈11樓大灣區國際交流中心有限公司內，襲擊女子黃明明。控方指當晚黃於聚會中多次遭被告指摘不要玩手機，但黃不理睬被告。被告便罵黃「你裝甚麼逼？」，並拳打及掌摑黃。

裁判官裁決時指，黃在庭上作供與書面供詞有矛盾。例如，恏在庭上稱於會所走廊被人從後拉倒後掌摑多次，但她看不清楚誰人施襲，只見一個黑影。但其書面供詞卻指她是被人從後推跌，然後被告用右手扯她頭髮，並用左手打了她多下。裁判官指出，「拉倒」與「推倒」的動作不同，而2個說法對被打次數亦有很大差距。

裁判官續指，黃的書面供詞指施襲者身材肥胖，年約40至50歲，但是庭上可見，被告的身形較瘦。此外，黃供稱遇襲當晚，她已經知道被告姓馮，但是這個重要的證供，竟沒有出現在其書面供詞內。由於對黃是否認出被告是施襲者方面存有疑點，在疑點利益歸與被告下，裁定被告無罪。

案件編號：ESCC 1682/2021