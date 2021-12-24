迷你倉大火死因研訊　消防區長指現場危險不宜急救

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（24日）繼續，時任消防區長謝德輝續作供。家屬代表律師質疑謝當時安排救護員在地面候命的決定，認為令急救行動延遲了近4分鐘，謝解釋他考慮到3樓的現場環境不安全，不適合進行急救，表示「如果有濃煙，（傷者）咪吸晒啲煙囉！」

謝德輝在火災發生第3日、即2016年6月23日負責管理1號樓梯的救火工作，當得知許志傑及其隊員出事後，曾聽到該隊主管邱曉生用無線電傳訊，但就聽不清楚內容，也沒聽到「支援」、「失蹤」等關鍵字，他認為如果邱當時可提供更多資料，可以加快拯救行動。

庭上播放當日消防員用對講機溝通的錄音，聽到背後曾經傳出衞士個人防護裝置的警報聲響，但謝表示在現場所有階段都聽不到響聲，可能被其他環境聲遮蓋了。

昨日研訊中，有證供提到許志傑被救出時可能仍有微弱呼吸，但當時3樓火場並無救護員候命，眾人花了約3至4分鐘才將許抬到地面急救，家屬代表律師認為若救護員在3樓外等候，可更快進行急救。對此謝回應表示：「你根本唔知實際情況，應該由我哋（消防）決定呢個（急救）位置⋯⋯我身為一個指揮官，係我即時做決定，我自己分到個位置係咪安全。」，故當時安排救護員在地下候命。謝又表示不知道另一消防區長溫錦明曾經指示救護員在3樓候命。

案件編號：CCDI-333,334/2016