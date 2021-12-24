嶺大明年起將每日升五星旗　每周辦升旗禮提升國民身份認同

為推廣國民教育，嶺南大學校長鄭國漢今日(24日)向大學成員發信，指了解國家和建立國民身份認同對年輕人十分重要，大學將由明年起每天在校園升五星旗，每周均舉行升旗禮，而在特定日子將會舉行特別的升旗典禮，而首次特別升旗典禮將於元旦(2022年1月1日)上午9時舉行。

鄭表示，校方正開展數項新的計劃，以增強我們在中國文化研究的實力，包括中國語文、文學、哲學和藝術等範疇，以及推動文化交流。他續指，嶺大將於明年初設立「環球中國文化高等研究院」，當中「環球」是研究院的重點，表示致力促進全球學術交流和合作，旨在提高校方在中國文化研究方面的全球影響力。

為配合該所新的研究院，校方將設立展覽館，展出傳統中國藝術精品，當中展品由一位捐贈人提供個人珍藏；另外，黃炳禮音樂及演藝部也會配合新研究院，適當推動中國音樂和表演藝術以及跨文化交流；嶺大或會開展關於中國功夫的歷史和哲學研究，尤其是關於廣東省著名的武術門派。

此外，鄭又稱，校方積極支持本地運動員，在2020及2021學年錄取了6位精英運動員入讀本科課程，亦計劃未來招收更多資優運動員，有信心他們的正能量能啟迪嶺大同學及其他人。