警冚火炭工廈製毒工場拘2男　檢原材料估計可製2.4億元冰毒

警方昨日(23日)根據情報採取行動，在火炭一棟工業大廈的目標單位搜出大量製造冰毒的工具，包括超過2,300公斤粉狀化學原料、多桶工業用鹽酸、乙醇、多種大型攪拌裝置、蒸餾工具及部分半製成毒品，並以涉嫌「製造危險藥物」拘捕2名黑漢。根據現場檢獲的原材料，估計可產製約值2.4億港元的冰毒。

觀塘警區助理指揮官(刑事)陳彥宓警司表示，警區反黑組人員早前接獲線報，鎖定2名懷疑製造危險藥物的男子，經連日調查後，昨日認為時機成熟，破門進入黃竹洋街5至7號的目標工廈單位，搜獲上述粉狀化學物、鹽酸和乙醇等原材料，以及大型的工業用攪拌器及蒸餾工具，同時起出部分半製成冰毒。

2名被捕的姓鄧(24歲)和姓葉(21歲)男子均有黑幫背景，現正被扣查。消息指，他們本身無製毒知識，生產毒品全靠一本寫有製毒方程式的「天書」，一切依書而為。

另外，涉案單位面積約2,800呎，估計製毒工場已運作3至4個月，由於囤放的毒品原材料屬危險品，行動期間須尋求消防專業意見，協助判斷及指示如何妥善處理。按照現場發現的原材料數量，估計可製成近300公斤冰毒，市值達2.4億港元。警方正追查原材料來源，以及製成毒品後的流向。

警區反黑組高級督察劉思齊重申，製毒及販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元和終身監禁。警方提醒業主及租客，切勿容許其處所用於上述用途，否則可能罰款50萬港元和判監15年，警方會在聖誕節及新年假期間繼續嚴正執法，奉勸市民切勿以身試法。