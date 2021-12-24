政Whats噏：流亡美國無啖好食　梁頌恆懷念香港味道

人在異邦嘅日子耐咗，難免會懷念家鄉食物。流亡美國將逾年嘅前議員梁頌恆，儘管已習慣當地嘅生活，但對於香港嘅美食則無法忘懷。日前佢就喺一個網絡節目中提到，話一日三餐多數都係自行煮食，事關喺當地上餐館既破費之餘，亦試過唔止一次「中伏」！相較之下香港實在係美食天堂咁話。

其實梁頌恆踏足美國之初，亦曾經十分享受當地食物。話說前年社會運動期間，梁堅持要「戒藍店」，凡中資或某香港企業代理嘅美國餐飲品牌都一律杯葛。後來佢去到美國再無此「戒」，幫襯呢啲「久違」嘅餐飲連鎖店，雖然好似故友重逢咁親切，但弊在食來食去都係嗰幾種味道，真係唔及得香港咁多選擇囉！

至於幫襯華人食肆又如何呢？梁就話中過幾次伏嘞！譬如美國都流行飲珍珠奶茶，不過裏面嘅「珍珠」一咬落去，完全唔係香港食開嗰種口感囉。況且售價並唔便宜，都要賣成5至6元美金一杯㗎。梁又試過去「飲茶」食點心，點知籠燒賣蒸完出嚟，食落去個芯仲係凍嘅！真係好得人驚啊，咁倒不如去華人超巿買包急凍點心自己蒸喇。之不過，梁嘅寓所距離華人超巿甚遠，一定要等到有其他人驅車前往華人超巿，梁先以可以順便咁跟埋去購買醬料、蔬菜或亞洲嘅特色食品。

雖然食到頭擰擰，但梁頌恆所遇到嘅飲食體驗，只係反映佢居於DMV Area(哥倫比亞特區與馬里蘭及維珍尼亞州嘅交界區域)嘅情況，而事實上喺比較多華人居住嘅紐約巿，港人移民經營嘅食肆都擅長炮製出香港地道食品嘅味道同水準，無論係「飲茶」、茶餐廳、甚至乎麵包店都做到似模似樣，絶對可以一解思鄉之愁。之但係由DMV Area坐車去紐約巿，單係車程就花幾個鐘，要滿足口腹之欲並唔容易啊！

既然無啖好食，不如自行經營港式餐飲，咁又得唔得呢？梁頌恆話曾有此念頭，仲自爆話離開香港之前，曾到一間「黃店」學沖奶茶添！如今自己身在美國，若果能夠傳承香港人最原汁原味嘅飲食文化，實在係好有義意。之不過，香港地道嘅口味，究竟當地人接唔接受呢？咁就不能不慎重考慮喇。其實人在他鄉，連最基本嘅食都成問題，早知今日又何必當初呢？