平安夜蘭桂坊人流漸增　紅男綠女牽手偕行　酒吧料生意樂觀

今日(24日)平安夜，港人暫時拋開新冠肺炎疫情同暢聚。本港多個地區和商場今晚均有慶祝活動，市民雖要戴口罩慶祝，但街上人頭湧湧，中環蘭桂坊酒吧一帶更自疫情下首次在平安夜重開，不少市民均趁節日放鬆一下，處處可見紅男綠女牽手偕行，有酒吧業者對銷情樂觀。

警方派出反恐特勤隊人員於多區執勤，慎防節日有人趁亂生事。交通工具亦增加服務，疏導人潮。市民高先生指今年氣氛比往年好，認為出來慶祝的人不算多，但反而因此比較「好行」。他今晚沒打算消費，純粹是帶小女兒特意前來蘭桂坊一同感受平安夜的氣氛。另一市民楊小姐表示，已經2年多沒見相隔於內地的屋企人，故聖誕願望是希望盡快通關，回鄉探親。

酒吧老闆梁先生表示，今晚平安夜座位預訂大概半滿，料今晚營業額比起平日的周未多3至4成。不過，有來慶祝平安夜的市民表示氣氛比以往差。市民曾小姐表示，今年蘭桂坊的聖誕氣氛比較差，人流亦都比以往少，她又指沒打算使用消費券消費，預計今晚大概會消費200多港元。

蘭桂坊平安夜的封路安排方面，警方目前已實施人流管制，指示人群沿皇后大道中、德己立街等路段前往蘭桂芳。而且差不多在每個街口都會設置一隊警員駐守，並攜同警犬。警方由今日下午2時起至明日(25日)凌晨5時，封閉蘭桂坊附近等路段。