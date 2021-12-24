被揭藉職務之便受賄洗黑錢　前工務局局長李燦烽被羈押

前工務局局長李燦烽被揭在任職期間濫用職權受賄洗黑錢。

澳門廉政公署於2018年期間，揭發土地工務運輸局前局長李燦烽涉嫌親身及透過親屬，收受商人巨額利益，且在任職期間濫用職權，不法審批多宗建築項目申請，觸犯「受賄作不法行為罪」、「行賄罪」、「清洗黑錢罪」及「偽造文件罪」，廉署近日完成初步偵查後，將連同李燦烽在內，共8名涉案人士移交檢察院偵辦。澳門檢察院今日(24日)表示，經刑事訊問及考慮到案件的嚴重性且所涉利益及金額相當巨大，檢察官建議刑事起訴法庭，對案中3名疑犯包括李燦烽，採取羈押強制措施，其餘5人則分別採取定期報到、禁止離境及接觸等強制措施。

初步案情顯示，李燦烽涉嫌非法收取其他涉案人士的不法利益，在多個建築項目為其他涉案人士提供協助，使相關工程項目申請獲批或獲得加快審批，從而令有關涉案人士獲取巨大利益。

另一方面，案中人士亦涉嫌透過迂迴隱蔽的方式，掩飾資金來源及將涉案資金作不法移轉；此外，李燦烽亦涉嫌以投資為名，以虛假入股其中1名涉案人士的公司為手段，合謀令其1名親屬向有關當局申請重大投資居留許可並獲批准。

經首階段偵查，有強烈迹象顯示案中8名疑犯分別涉嫌觸犯一系列罪行，包括《刑法典》下的「受賄作不法行為罪」、「行賄罪」、「清洗黑錢罪」及「偽造文件罪」，最高判3至8年不等徒刑。