長者晚年鬱結多　團體推「心肝寶盒」情緒卡助宣洩

人生去到下半場，不少長者要獨自面對許多打擊，但很多時候面對這些鬱結，卻難以向外人宣之於口，旁人亦難以明白。有見及此，有社區組織今年8月便向一班長者義工收集日常慣用及具有廣東東話文化特色的情緒字眼，並參考80年代的廣告設計，製作了一套印有情緒字眼的卡牌，希望鼓勵長者認知及講出自己的情緒。

今年86歲的玉蓮婆婆的老伴行動不便，需長期住安老院，自己獨留在家胡思亂時，不擅言詞的玉蓮指自己一直有苦難言。不過，自從收到一盒「心肝寶盒」後，她便可以借抽出盒中的情緒卡，如「揼心揼肺」及「閉翳」，向輔導人員表達自己的心情，然後從盒內的需要卡及行動紙去找尋解決方法，如找朋友傾訴及唱歌，說到這裏她便唱起：「未敢將一串心事，講給小雨知，又想將一串心事，偷偷訴月兒……」一邊展露歡顏。

長者義工慧嫻續稱，以往要與長者建立互信關係，過程相當耗時，但憑着情緒卡，長者義工與長者的關係可大大拉近。另一名長者義工美蘭指，因剛退休，任何事都易觸發神經，遂在需要卡中抽取3張，結果抽到「肯定」、「陪伴」及「支持」，當下心境突然豁然開朗。

香港聖公會福利協會註冊社工陳穎心指大多長者只會常以開心或不開心表達情緒，難以仔細地表達個人感受，但透進過卡牌重溫相關詞語，可以重新認知情緒。亦鼓勵年輕人可以玩「心肝寶盒」情緒卡與老年長輩互動，了解相關字眼的意思，增加與長者傾談的意欲。