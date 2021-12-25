1名學生返內地證確診　科大校園部分地方納強檢

香港科技大學表示，已接獲衛生當局通知，指出該校一名學生，在本月5日返回内地時，經檢測後被發現確診新冠肺炎。香港科技大學校園的部分地方將被納入強制檢測範圍，當中包括學術大樓、飯堂及E座的指定地方。

政府在今日(25日)凌晨發出強制檢測公告，指出任何在12月4日至12月24日期間曾身處香港新界西貢清水灣香港科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月28日或之前接受檢測。

其次，任何在12月5日上午11時至中午12時期間曾身處香港新界西貢清水灣香港科技大學學術大樓LG1樓Can.teen II的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。

另外，任何在12月4日下午1時至下午3時期間曾身處香港新界西貢清水灣香港科技大學學術大樓LG7樓（餐廳範圍）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年12月28日或之前接受檢測。