政府刊憲　37個地方納入強制檢測

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及繼續賦權註冊醫生於2021年12月25日至2022年1月7日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測。

因應4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案以及一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有37個指明地方被納入強制檢測公告。當中包括紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地庫2樓美國冒險樂園、大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓1樓大埔墟街市、旺角通菜街188號地舖香港冰室、大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心、大埔大美督69號A舖地下芭堤雅小廚、紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地庫一芳台灣水果茶、曾乘搭任何由大美督開出往大埔墟站路線號碼20C小巴、曾乘搭任何由大埔頭開出往機場博覽館路線號碼E41的龍運巴士、粉嶺聯捷街2-10號榮輝中心第2座、沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖富東閣海鮮酒家、上水馬適路38號皇府會、香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室、元朗八鄉河背村392號地下及一樓、香港國際機場一號客運大樓5樓抵港層接機大堂（非禁區）5T151號舖太興、九龍灣常悅道21號 Eastmark 地舖大渣哥茶記、旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心5樓501-506號舖天下糧倉牛肉火鍋專門店、沙田源禾路25號香港體育學院、香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090舗can.teen、沙田車站圍1號連城廣場14號舖大快活、香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園、中環士丹利街20號鴨都喇利大廈8樓 AdmiX Hair Styling、火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號舖伙食工業、沙田德厚街3號禾輋廣場3樓332號舖漁樂、尖沙咀諾士佛臺7號地下 Downtown Bar & Chill Place To Go、沙田德厚街3號禾輋廣場2樓216-217號舖譚仔雲南米線、元朗朗屏邨第二期元朗朗屏邨惠州學校、銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓1031室中國香港空手道總會、銅鑼灣謝斐道490-498號金利文廣場地下銀龍茶餐廳、銅鑼灣霎東街15號 OLIV 18樓 Singsing BAR、九龍城福佬村道59號地下 A 舖浜滝、銅鑼灣謝斐道468號百達中心23樓 Joy Luck Club、中環些利街2-4號LL Tower UG 及1樓為食龍、銅鑼灣信德街11A號宏信大廈地下鏞華餐廳、大埔大美督村36B號、西貢清水灣香港科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼、香港科技大學學術大樓 LG1樓 Can.teen II及香港科技大學學術大樓 LG7樓（餐廳範圍）。