中年漢遊美遭馬咬左頸　返港後染阿米巴肝膿瘍　病例前所未有

據最新一期《香港醫學雜誌》，本港去年7月出現1宗罕見的肝膿瘍個案。1名50餘歲男子於美國被馬匹咬過，1個月後出現腹痛、低燒等症狀，經過一連串測試證實是皮膚感染導致阿米巴肝膿瘍，屬前所未有的病例。

去年7月，1名50餘歲男子連續3周的腹痛、低燒、發冷、疲倦，到公立醫院求醫。他沒有嘔吐或腹瀉，也沒有吸煙飲酒的習慣。不過，他剛剛從美國南加州回港，出現病徵前1個月曾被1匹馬咬過左頸，雖然傷口頗深，但他沒有即時在美國求醫。

他入院後隨即進行CT掃描，結果顯示他肝臟有3個肝膿瘍。院方一開始給他處方靜脈注射抗生素，不過狀況沒有改善，5天後的CT掃描更顯示肝膿瘍的體積增大。院方其後使用超聲波，為他進行經皮引流術。病人也轉往私家醫院治療。

不過，病人抵達私家醫院後情況變差，出現脫水、黃疸、神志不清等臨床症狀，腹部有彈性、無壓痛，3條引流管並無移位，直至進行CT掃描，才發現連接肝膿瘍的引流管被堵塞，需要重置，引流出的液體質地也有異樣。於是，醫院為他進行一系列檢查，證實與阿米巴感染症有關，並處方抗生素甲硝唑，以及「達梭黴素+他唑巴坦」等抗生素。病人隨後逐漸恢復，並於2周後出院。

阿米巴痢疾是1種寄生蟲感染，在全球的感染率及死亡率都極高，尤其是已發展國家及熱帶地區。此症主要經糞口途徑傳播，包括進食和飲用受糞便污染而帶有溶組織內阿米巴包囊的食物或水。最常見的症狀包括腹痛、發燒、痢疾，而肝膿瘍是最常見的繼發性疾病之一。上述個案的潛在感染方式是皮膚，他被馬咬過後，寄生蟲透過傷口進入血液，攻擊患者的肝臟。雖然皮膚細菌感染導致細菌性肝膿瘍的病例早有記載，但發展成阿米巴肝膿瘍的情況屬前所未有。