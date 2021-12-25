匡智會學生助裝飾　屯門公路轉乘站化身小市集

為慶祝聖誕佳節來臨，人車匆匆的屯門公路巴士轉乘站近日有新搞作。該站往屯門方向的客戶服務中心，上周起化身成聖誕小市集，由智障學童駐場販售各種手製擺設及飾物；中心外更有他們創作的聖誕裝飾。負責社企指，疫情下智障學童難以外出實習、培訓，是次活動可提供更多學習機會。巴士公司則透露，正構思日後善用轉車站，如售賣早餐、安排快閃樂隊駐唱等。

是次活動九巴邀請8位患輕度智障及自閉症的匡智會學生，為車站「扮靚」。其中，客服中心外最搶眼的天使翅膀造型藝術裝置，靈感源自南韓熱門打卡景點，由學生親手將近千張舊照片撕至羽毛狀再拼湊而成。聖誕樹裝飾則貫徹環保理念，膠紙芯、廁紙筒經加工上色後，色彩繽紛。

有份參與的中六生李雪兒表示，過去逾一個月他們每周兩天花數小時創作，而她回家更主動「加班」追趕進度。她最滿意是天使翅膀藝術裝置，羽毛具立體感，栩栩如生。協助他們的前中學視藝科郭老師指，同學撕開舊照片，最大困難是手指的小肌肉未必能協調好，但盛讚他們樂於嘗試，過程中大有進步。

趁聖誕到轉乘站「打卡」外，該客服中心更內有乾坤，上周起逢星期四中午，場地開放予匡智會使用，安排學生售賣他們及家長親手製作的擺設及飾物。

匡智屯門晨輝學校校長源學森指，過去近兩年疫情，學生長期無法外出實習，是次機會可讓學生實地嘗試零售技巧。匡智張玉瓊晨輝學校莊老師表示，參與的同學需負責擺貨補貨、銷售收錢等工作，向陌生人推銷產品，從中能提升他們的膽量及溝通技巧。

九巴自2017年起招聘匡智學生工作，而本月更額外聘請9人，其中5人在客務站工作，其餘4人則負責失物認領及辦公室文書工作。為了讓他們與社區加強聯繫，屯門公路往市區方向轉乘站，早上時段將安排學生售賣飲品及曲奇等簡便早餐。

此外，九巴正研究日後加以善用轉乘站，初步構思包括售賣有機菜等民生商品，讓打工仔下班後順道購物，甚至考慮安排快閃樂隊駐唱等，豐富乘客轉車體驗。