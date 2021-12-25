平安夜巡查旺角餐飲場所　1負責人52客犯禁受罰

旺角警區在昨日(24日)晚上約8時，展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多間餐飲場所。行動中，19男17女顧客(30至60歲)，因沒有使用安心出行或違反限聚令，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。而其中2間場所，共有16名男顧客(21至57歲)，因沒有佩戴口罩而涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，一名32歲場所女負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。涉事場所亦被發出通告，禁止於指定時間內提供在場所內進食或飲用的食物或飲品，並只容許安排不多於2人同坐一桌等，為期14日。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。