爭拗車資女子突遭的士「拖住跑」　的哥涉危駕被捕

近日網上流傳一段長約43秒的險象環生短片，內容顯示一名女子站在一輛的士外、手按車窗與司機理論期間，的士突然開車，該名女子即時連人帶車被「拖住跑」，幸車速不高，她未有跌倒，惟驚險場面已叫人替其抹一把汗。的士最後停下，片段亦傳出「報警.....唔使講！」的叫喊聲，繼而有一名男子上前了解，女事主再打開的士車門，片段到此終結。

據了解，涉事的士司機疑被指多收車資，女乘客落車後隨即向女友人求助。一名穿黑色上衣的女友人聞言，隨即上前與司機理論，其時的士亦掉頭擬離開，詎料雙方理論間，的士突然開行而上演驚險一幕。

警方表示，前日（23日）晚上7時許，一名姓鍾（33歲）女子乘搭涉事的士，抵達屯門欣田邨對開紫田路下車，期間為車資問題與姓余(40歲)的士司機爭執。

鍾女落車後，其2名女友人協助了解，當中一名姓吳（33歲）女友人與余理論，當時她手部按着的士車窗，期間的士開車，在場女子俱無受傷。警員經初步調查後，把案件列作「交通意外」及「危險駕駛」處理，並拘捕姓余的哥，他報稱肩膊痛楚，被送往屯門醫院治理。