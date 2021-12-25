東方日報A1：粵港聖誕疫慌　新年通關變奢望

本年進入倒數計時，全球卻迎來疫情大反撲，鄰近本港的廣東省東莞市大朗鎮連日出現本地確診個案，截至本月23日，短短10天已累計24宗；本港亦遭新變種病毒Omicron一再衝擊，昨單日增加7宗Omicron，至今香港已累計錄得41宗Omicron輸入個案，包括早前由英國返港後確診、在青山醫院任職女護士的患者及其丈夫，而本港空手道運動員離港參賽後歸來，亦爆出最少5人染疫。粵、港齊爆疫，不但在聖誕佳節出現疫慌，更令一度高唱入雲的年底通關成為泡影，更可能影響兩地居民盼望已久的農曆新年團聚亦落空！

內地多個省市區疫情嚴重，從本月13日至23日凌晨，廣東省東莞市累計24宗本土確診病例，均在大朗鎮內，病患已轉送至定點收治醫院隔離治療。根據基因排序結果，所有個案屬Delta變種病毒株。最新一名確診患者是一名7歲住校男童，屬封控區重點人群，22日接受每日檢測時驗出病毒，屬輕症。該學校於13日停課，大部分學生於14日進行檢測，確認無染疫後已離開，但仍有小部分學生因疫情滯留校內。該校18日被列為封控區，校內師生連日進行多輪檢測，而最新確診的7歲男童首3日都沒有驗出病毒，直至21日晚上初步確診，翌日凌晨再覆檢證實確診，屬輕症，而該校暫無新增確診個案。

東莞市強調，已經對大朗鎮封控區、管控區及重點暴露場所進行嚴格管理，並連續開展4輪「掃樓敲門」行動，迅速完成近6萬人的訊息採集及登記造冊，嚴防疫情在社區內出現反彈。同時，當局派員在大朗鎮周邊實行24小時沿線巡邏，堅決堵塞居民違規外出，嚴防疫情外溢。

東莞市疾控中心周四（23日）發出提醒，強調當前疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，市民須杜絕僥倖心理，持續做好個人防護。市疾控中心專家呼籲，元旦及農曆新年期間非必要不出行，不離開東莞市，更不要到中高風險地區或有病例報告的地區；確需要離開東莞市的，須按照市最新的防控要求，做好持有48小時內檢測未染疫證明等措施；疫情期間應注意不聚餐，不聚會，少流動，特別是減少在密閉場所內活動。

雖然東莞市疾控中心強調，東莞所有病例仍在大朗鎮內，傳播鏈清晰，疫情總體可控，但國務院聯防聯控機制卻警告，有關省市的疫情有進一步擴散的可能，本港亦已將大朗鎮納入「回港易/來港易計劃暫不適用風險地區名單」。

本港方面，Omicron變種病毒敲門的個案接二連三，衞生署衞生防護中心昨日匯報，本月20日及22日合共有7宗輸入個案驗出Omicron變種病毒株，涉及3男4女，年齡介乎18至61歲，5宗於機場確診，兩宗於檢疫期間確診。其中包括早前英國抵港後確診的青山醫院女護士及其丈夫。

截至昨日，本港錄得41宗Omicron確診病例。