警巡查深水埗地庫酒吧　至少5客無掃碼入場　男負責人被捕

警方於今日(25日)清晨5時35分抵達深水埗大南街195-201號興基大廈，並進入大廈地庫一間酒吧查牌，當時酒吧內約有240名男女客人，警員於是逐一核對身份證及安心出行紀錄。行動中，警方帶走一名因欠交交通罰款被通緝人士，另外發現至少5人未有掃瞄「安心出行」二維碼，遂向他們發出相關告票。

由於酒吧持牌人有責任檢查入場客人使用安心出行應用程式，警方以涉嫌違反防疫規例拘捕該名男負責人，並將他帶署扣查。據了解，該酒吧於上月曾發生打鬥案，當時至少約20名男子闖入酒吧搗亂，並毀壞場內閉路電視後逃去。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。