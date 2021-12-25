疫下基層慘過人　學習障礙情緒波動頻生　專家斥港府支援貧乏

新冠疫情至今長達2年仍未平息，令家庭照顧者與子女「困獸鬥」情況持續，身兼兒童事務委員會委員、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早(25日)於電台節目表示，過去2年香港經歷最長時間的停課，家長為了希望小朋友「停課不停學」，到處張羅合適的電子產品和協助小朋友在家中學習，不少基層家長變得心力交瘁，面對的心理和經濟壓力難以想像；而疫情亦令到不少基層小朋友出現體能變差、學習障礙、情緒波動、以及過度活躍等影響深遠的問題。

葉表示，新冠病毒爆發是一個當頭棒喝，凸顯了香港根深柢固的問題，疫情使存在已久的貧富懸殊及基層孩子缺乏支援的情況進一步惡化，當中基層家庭、特別是有特殊學習需要 (SEN)的小朋友，由於生活習慣和學習模式的突然轉變而變得無所適從，引發了心理，健康和社交方面嚴重的問題，他們的父母所承受的親職壓力令精神瀕臨崩潰。

他續指，基層家長不單要擔心失業問題，同時間又要面對缺乏防疫物資和小朋友在學習和行為上遇到的困難，惟他們需要為口奔馳，實在難以兼顧協助小朋友網上學習，除了因為學習設備不足，還有缺乏數碼知識及支援等數之不盡的難題。

他又指，曾與兒童事務委員會的好朋友在疫情期間探訪了很多缺乏物資，在深水埗劏房居住的小朋友，他們一家四口住在幾十呎的房間，小朋友因為欠缺口罩而幾個星期沒有出門，加上沒有穩定的WiFi網络信號，家長亦不熟悉如何幫助孩子網上學習。他呼籲大家，多關注基層家庭的需要，為小朋友提供適切的支援，就能夠避免基層兒童墮入跨代貧窮的困局。