警東九龍大規模掃蕩非法場所　搗無牌吧賭檔等拘113男女

警方東九龍總區刑事部、機動部隊、衝鋒隊，聯同將軍澳警區、觀塘警區、秀茂坪警區及黃大仙警區探員，於昨晚(24日)展開代號「勇爵」行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，搗破5間懷疑無牌酒吧，4間涉嫌違規營業的派對房間及1間懷疑釣魚機賭場。

在突擊巡查5間懷疑無牌酒吧的行動中，7男1女(23至36歲)負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他們同時涉嫌違反防疫規例將被檢控。各酒吧內共63男32女(15至42歲)酒客，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反「禁聚令」被發出定額罰款通知書。酒吧內被捕男女全為本地人士。

另一方面，在巡查4間派對房間的行動中，1名28歲本地男子及1名34歲本地女子負責人涉嫌違反防疫規例被捕。另外23名本地男子及27名本地女子(18至56歲)亦被發出違反「禁聚令」的定額罰款通知書。

此外，警方亦破獲一間釣魚機賭場，拘捕單位內一名47歲本地女主持，涉嫌「管理賭博場所」，「管有危險藥物」及違反防疫規例。場內7名本地男賭客(25至58歲)則涉嫌在賭博場所內賭博」被捕，警員同向他們發出違反「禁聚令」告票。

在全日行動中，警方共檢獲342支餐酒、1,144罐啤酒、4部電視、2部飛鏢機、4部卡拉OK機、3部釣魚機、2部射擊遊戲機及小量危險藥物。所有被捕人已獲准保釋候查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。