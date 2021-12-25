道路安全大執法　巴士研強制佩戴安全帶　的士手機陣限2部

大圍上月發生致命巴士車禍慘劇，令外界關注巴士乘客應否強制佩戴安全帶。運輸署署長羅淑佩接受訪問時表示，正研究立法規定巴士座位有安全帶，乘客便必須佩戴。若立法後，巴士乘客戴安全帶應由乘客負責而非車長，屆時亦或會有大規模執法行動。至於部分駕駛者例如的士司機會於駕駛座位上方放置多部智能電話，羅亦表示或會考慮規管。

羅表示，對於佩戴安全帶，其法律責任應在於巴士乘客本身，而非司機，因她認為車長難以「一眼關七」，留意到有1、2個個乘客沒有戴安全帶就不開車阻礙整輛車的行程，亦不合理。她指出，不排除立法以後會有大規模執法行動，以現時全港有1,700輛巴士有在上層座位佩戴安全帶，料到2023年便會增至3,000輛。而羅亦已與兩個巴士工會會面，建議巴士公司預早一兩日通知員工，熟習將要駕駛的路線。

至於有部分駕駛者會於駕駛座位上方放置多部智能電話，羅表示政府亦有意立法規管，在聆聽業界意見後亦又共識，或規管不可多於2部的數量及不可遮擋駕駛視線。

對於車位不足問題，早於上月尾啟用的荃灣海盛路首個自動泊車系統，由於現時為滿足消防要求，在每組系統之間需保留一定空間，但會造成浪費空間。故對於明年在白石角科城道啟用的自動泊車系統，屆時會和消防處結經驗後或採用隔火牆技術，令系統之間可更緊貼排列，以把原定240個車位的停車場容量進一步提高。

而未來1年的工作，羅表示運輸署將會展開「交通運輸策略性研究」，目前已批出顧問合約，為期4年，將會制訂直到2050年的運輸策略藍圖。由明年起，亦會每10年做一次大型調查，以了解市民出行習慣。