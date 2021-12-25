寧等通關不如食番餐　聖誕市道暢旺　酒店自助餐$700位仍爆滿

新冠肺炎持續逾2年，中港兩地仍未通關下，市民只好繼續留港度聖誕！今日(25日)適逢聖誕兼假期，大批市民一早已外出消費，灣仔一帶的高級餐廳自助餐午市時段已排滿人龍。有市民坦言「已經2年無去旅行，所以聖誕一定要使盡佢」，亦有餐廳經理指感到市道正復甦，生意額較去年增加。

與親友們一同前來的黃生今次一行10多人，為了正日與家人歡度聖誕大餐，提早於一個月前訂位，每人約花費500港元。黃太亦笑指，上年因為疫情沒有外出慶祝，加上已2年沒有去旅行，故想趁今年聖誕好好補償回自己，同時支持本地消費。

另一對帶同幼子到場的黃氏夫婦表示，雖然疫情未過，但不希望生活受影響，故不論去年或今年都堅持帶小朋友出外感受節日氣氛。除了聖誕大餐，稍後亦會帶兒子去附近的嘉年華玩樂及買玩具，預計今年的聖誕會花費5,000港元。

灣仔會議展覽中心內的薈景餐廳梁經理則指，餐廳自助餐的午市及晚市訂座於未來數天已爆滿，承認生意比去年有所增加，普遍市民都樂意花費於飲食上。除了高級餐廳，同位於灣仔的萬麗海景酒店的自助餐午市時段，餐廳內亦是人頭湧湧。酒店餐廳職員表示，今日自助餐市段，即使叫價接近700港元一位，訂座亦已幾近爆滿，晚市今明兩天亦不會再接受預訂。