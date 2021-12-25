醫院特製聖誕餐冬日送暖　派禮物唱聖誕歌贈病童

聖誕佳節普天同慶。醫院管理局為轄下兩間兒童醫院的病童準備不同聖誕活動，即使身在醫院仍可感受節日氣氛。香港兒童醫院近日舉行一連串活動，醫護人員及病人資源中心職員變身成聖誕老人和助手，派禮物兼唱聖誕歌；膳食服務部亦為住院病童特製聖誕餐。另外，醫院不同角落都有充滿聖誕氣氛的布置，讓病童與家人一同「打卡」，更可參與小遊戲，贏取獎品。

香港兒童醫院膳食服務部為住院病童預備了聖誕豐富餐。除了雞脾意粉，更有特製的朱古力布甸蛋糕。該醫院的病人資源中心亦舉辦了各式各樣的活動，有病童在母親和職員陪伴下，發揮創意設計聖誕卡；醫護亦自發在聖誕日走訪各病房，為病童、家長和職員送上節日樂韻和祝福。

大口環根德公爵夫人兒童醫院以往每逢聖誕日，均會邀請聖誕老人乘坐不同形式交通工具到醫院巡遊並探訪留院病童，惟去年受疫情影響，醫院需暫別這個特色傳統。機械貓阿寶今年挺身而出，代聖誕老人於疫情下執行任務，向約25名未及出院回家慶祝節日的病童發放節日氣氛，大派禮物；醫護人員亦穿上聖誕裝扮，為病童送上聖誕大餐。

另外，沙田威爾斯醫院亦為留院兒童設計聖誕兒童餐，餐單包括燒火雞和火腿，並特設樹幹造型的朱古力蛋糕；聖誕餐擺盤亦花心思，選用不同顏色的蔬菜，亦在蛋糕上灑上糖粉，希望營造下雪氣氛，吸引病童。