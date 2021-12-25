逾65%受訪傳譯或翻譯員撐強制資歷認證　平機會倡先推自願模式

少數族裔人士在獲得公共服務時或會因語言障礙而遇上困難。

少數族裔在使用公共服務時或因語言障礙而遇上困難，現時傳譯或翻譯服務從業員的入職條件、資歷要求、技能訓練和質素保證並無劃一標準，或影響使用者的信心。平機會委託香港大學的團隊進行研究，為香港少數族裔語言傳譯或翻譯員制訂資歷認證與規管制度的可行模式，並於今日(25日)公布的研究結果，當中多數從業員支持強制性資歷認證制度。平機會建議政府可先由自願模式開始，落實資歷認證制度。

研究在2018年12月展開，經翻查海外多地的文獻後發現，4個國家的主要認證和規管機構不少是傳譯或翻譯的專業組織，而相關資歷認證都是自願性質，但廣受用家認可。此外，多數主要認證機構均會進行評估及評審工作，亦會提供1個可供公眾查閱的在職傳譯或翻譯員的登記名冊，以及部分會處理投訴並行使紀律處分。

研究又在前年7月以網上問卷方式，訪問78名傳譯或翻譯員，當中有65.4%支持採用強制性資歷認證制度；另有66.7%受訪者認為應該設有不同級別的資歷認證，其中64.1%人亦希望獲得不同類型的資歷認證，例如醫療、法律及其他範疇。此外，有86.1%受訪者希望設立通過認證的登記名冊，並公開讓公眾查閲。

調查亦訪問了22名機構使用者，超過70%支持強制性認證制度，85.7%認為應按每個傳譯或翻譯員的專業範疇，並解釋每個範疇都有其知識領域涉及的專用術語、文化意識和敏感度。

平機會建議，資歷認證制度應先以自願模式開始，並在實行一段時間後再檢討。而資歷認證制度應涵蓋一般公共服務的傳譯或翻譯，以及法律和醫療2個範疇的專業傳譯或翻譯服務的認證。認證的語言亦應涵蓋8種在香港需求最高的南亞及東南亞語言。