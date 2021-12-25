聖誕節新增25宗輸入個案　涉空手道運動員及國泰空姐

衞生署衞生防護中心公布，今日(25日)新增25宗確診個案，均為輸入個案，個案涉及14男11女，年齡介乎21至80歲，當中14宗涉及變異病毒株的感染，9宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘2宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測，至今本港累計12,581宗病例。翻查資料，上一次錄得超過20宗確診個案已是4月18日，有29宗，換言之，今日的確診數字創下8個月來的新高。

上述個案中，4宗個案於潛伏期曾逗留香港。個案12568涉及一名28歲男病人，為本港空手道運動員，居於元朗八鄉河背村一所村屋。他於12月9日離開香港經卡塔爾前往哈薩克斯坦，同日離港前進行檢測，未有感染。他從韓國乘搭航班KE607於12月23日抵港，抵港時於機場確診。病人12月23日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

個案12569涉及一名33歲男病人，亦為本港空手道運動員，據悉潛伏期曾居於沙田源禾路25號香港體育學院。他於12月12日離開香港經卡塔爾前往哈薩克斯坦，同日離港前進行的檢測結果呈陰性。他從韓國乘搭航班KE607於12月23日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。病人於12月23日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

個案12579涉及一名79歲女病人，居於粉嶺榮輝中心第2座。她於12月9日前往英國，離港前於12月7日進行的檢測未有確診。她從英國乘搭航班CX252於12月24日抵港，抵港時於機場確診。病人沒有病徵，Ct值大於30，變異病毒株檢測結果待定。

個案12586涉及一名28歲女病人，為本地機組人員，居於大埔大美督村一所村屋。她於12月22日前往澳洲，離港前於12月20日進行的檢測未有驗出病毒。她從澳洲乘搭航班CX138於十二月二十四日抵港，抵港時於機場確診。病人沒有病徵，Ct值大於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

此外，中心正調查一宗上海確診的個案，涉及一名23歲女病人，居於香港科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼。她12月5日由香港乘坐航班MU508前往上海，於12月23日在當地進行檢測時驗出病毒。根據病人提供的資料，她於12月22日出現病徵。她於4月28日於內地接種一劑由内地研發的國藥疫苗，並於6月10日於內地接種另一劑由内地研發的科興疫苗。病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點亦已納入強制檢測公告。