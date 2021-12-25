植物人天瑜第4年留院度聖誕　父親感激眾祝福　誓言為愛女討公道

6歲小天瑜疑因醫療失誤，不幸地變成植物人，至今已躺在床上一年半。 (天瑜醫療事故關注組)

今年6歲的小天瑜疑因醫療失誤，不幸地變成植物人，至今已躺在床上一年半。其父親今晨(25日)在社交網站facebook發文表示，今年已經是第4年在醫院跟女兒度過聖誕節，衷心感謝熱心網民送來的禮物和祝福。

不少人會趁聖誕選擇出外慶祝佳節，惟小天瑜卻失去了出外歡度的機會，其父親發文指，「不經不覺，原來已經第四年在醫院跟天瑜度過聖誔節，今年的聖誔天瑜收到很多熱心網民的禮物和祝福，再次向各位衷心致謝，並祝願大家聖誔快樂。」

小天瑜的父親表示，在昨日(24日)平安夜，他到醫院為女兒送上聖誕禮物，當中包括有經哥哥親手寫下的聖誕卡。周父更稱，女兒的臉部間中會出現水腫，醫護人員曾為其檢查，未有發現問題，惟目前未知原因，加上自己跟太太正學習相關的護理知識，望日後可以接女兒回家由他們照顧。

2018年10月得知天瑜確診，並患上了惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，後獲安排於2020年5月21日，在瑪麗醫院進行腫瘤切割手術。天瑜在手術期間出現心跳停頓，腹部離奇膨脹，醫生為她剖腹排出積水，及後雖成功恢復呼吸和心跳，並搶救成功，但手術被迫中止。天瑜由於身體經歷長時間的缺氧，導致腦部嚴重受損，致手術至今一年半仍處於昏迷狀態，甚至已成為植物人，並依靠著呼吸機維生。其父母指，經多次追查下，發現醫療團隊出現重大失誤及溝通問題，導致天瑜延遲了48分鐘輸血，現就此事正追究涉事醫院，勢為女兒討回公道。