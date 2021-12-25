機場六旬男清潔工證被旅客感染　本港Omicron個案增至44宗

本港的Omicron變異病毒個案達44宗！衞生署今日(25日)表示，本日新增3宗Omicron個案，涉及個案12555、12556、12557，其中個案12556為早前確診的機場男清潔工，經過基因排序確認他被早前個案12542感染，故將他列為輸入相關個案。

衛生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12555、12556和12557均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。個案12555涉及1名27歲女病人，在檢疫期間確診；而12556個案則涉及1名36歲男病人，抵港時在機場確診。

至於個案12557，涉及1名64歲男病人，於香港國際機場中場客運大樓1個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間擔任清潔員。公共衞生化驗服務處經基因排序進行比對後，確認個案的基因組與早前1宗輸入個案12542的基因組完全一致，亦與近日輸入的Omicron個案的基因組高度相似。

個案12542於12月19日從加納和卡塔爾抵港，並在機場驗出病毒。中心認為個案12557在該洗手間內工作期間曾接觸Omicron輸入個案而受感染。因此，中心將個案12557列為與輸入個案有流行病學關連的個案。連同上述個案，香港至今共錄得44宗涉及Omicron的個案。