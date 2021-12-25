聖誕節爆人潮　美食節檔主場內煮食吸客　禁食淪虛設

「冬日美食節」踏入第2天，適逢今日(25日)是聖誕節正日，場館內外擠滿大量人潮，多條行人通道逼得水洩不通。有市民「拖篋」掃貨滿載而歸，但有商戶則慨嘆旺丁不旺財。此外，雖然大會現場有嚴禁飲食的廣播，但不少市民卻未有理會，偷偷以外賣形式光顧帶走，再到垃圾桶旁違規進食，致「禁食」淪為虛設。

與女友人一同「拖篋」進場的馮太高興地展示花費近2,000多港元的戰利品，包括急凍海鮮、肉類、海味鮑魚等。她笑言自己與友人是由天水圍特意到場掃貨，因場內產品較為集中，但可惜的是場內的1港元特價貨早已被其他人掃清。

而售賣急凍海鮮的檔口負責人張生則形容，今日生意「旺丁不旺財」，直言好多市民都只係「湊下熱鬧，望兩望就走」。他預期今日生意額可能只有1萬至2萬港元不等，現時為吸引顧客，已經減價促銷，原本售價250港元的產品，降價至100港元便有交易。他又指有不少檔主都在檔口內煮食，用氣味吸客，但自己不想倣效，因擔心會引致市民偷食。另一間售賣水果檔職員鄧小姐亦指，今日截至中午3時許，營業額只有1,000多港元，估計與檔口不設試食有關，她續稱是次是公司首次參與美食節，故志在嘗試。

事實上，東網記者於下午1時許進場視察時發現較旺場的檔口，大多都用煮食氣味吸客，該些攤檔售賣「燒賣」、「湯圓」及「餃子」等，雖然張貼了「嚴禁飲食」標貼，但卻允許市民外賣熟食，有不少市民光顧後，便偷偷走到場館角落一旁進食，致垃圾桶內亦遺下了不少外賣盒。有保安人員雖曾勸予，但仍無阻違規飲食的狀況。