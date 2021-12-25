東方獨家報道童樂居虐兒案　特首：已要求勞福局長促社署徹查

《東方》早前率先獨家報道香港保護兒童會3職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。特首林鄭月娥關注此報道，今日(25日)在社交網站發貼指，已要求勞工及福利局局長羅致光督促社會福利署徹查，檢視虐兒事件有否涉及該受政府資助院舍或營運機構管理上的疏忽。

林鄭月娥表示，涉事嬰幼兒院舍職員涉虐待院舍18名嬰幼童，情況非常嚴重，令人髮指。她又指，針對近年虐兒案件的上升，已提出連串行動，包括立法强制舉報虐兒個案，加强有關專業工作者識别虐兒的培訓；並按情況落實法律改革委員會在《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案報告書》提出的建議。她稱，港府會盡快向新一屆立法會提交具體建議。

日前本報獨家報道，香港保護兒童會有職員於本月17日在其旺角的院所「童樂居」涉嫌虐待多名嬰幼兒，施以多項恐怖毒招包括摑臉、篤眼、扯髮、拖跌落地，甚至扯起爬行的稚嬰然後掟落地。警方於22日拘捕疑涉事的3名幼兒工作員，其中2人已被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件明日在觀塘法院提堂。據了解，警方經翻查閉路電視後，發現本月15和16日亦發生虐兒事件。