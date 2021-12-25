勞工處研修訂《職工會條例》　違國安法者禁任工會理事5年

勞工處處長孫玉菡接受傳媒訪問時表示，勞工處將修訂《職工會條例》，正研究如有人違反《港區國安法》，5年內不能出任工會理事，並指法例對工會工作性質有清晰標準，若偏離規定便會考慮取消登記。

前香港言語治療師總工會早前被處方取消職工會登記，加上多名具工會背景的民主派人士有國安法案件在身，包括初選案被告、前職工盟主席吳敏兒及涉及六四集會案的前職工盟秘書長李卓人等。勞工及福利局局長羅致光其後指《職工會條例》對履行《港區國安法》責任的工作仍有提升空間。

現時條例列明，若干犯欺詐、不誠實、脅迫、身為三合會會員等指明罪行，在定罪日期或由監獄獲釋日期起計，5年內不得任職已登記職工會職員。

孫玉菡接受傳媒訪問時提到，正研究將違反《港區國安法》加入到指明罪行；亦有機會取消某些職工會登記，預計明年將修訂提交勞顧會討論。其中一項要修訂的是將《國安法》與其他罪行看齊，一旦被定罪，不可再擔任工會理事或職員5年，同時也正研究如何提升已登記的工會對國家安全的認知。

孫玉菡表示，勞工處有責任檢視工會工作是否符合法例規定，強調相關標準清晰，取消工會登記並非只針對涉及違犯《國安法》的工會，只要工會工作偏離了規定，處方便有責任取消登記。