政Whats噏：首度獄中聖誕　李卓人大發牢騷

前支聯會主席李卓人，因前年8.18、8.31、10.1以及去年6.4集會案，被控組織及參與未經批准集結等罪，早前遭法庭判囚20個月，今日(25日)就係佢喺獄中度過嘅第一個聖誕節，然而身陷囹圄嘅李卓人似乎不甘寂寞，透過社交專頁發表聖誕感言。雖然佢仍然高舉勞工權益，之不過，佢曾擔任秘書長嘅工會組織「職工盟」，就好似佢屋企棵聖誕樹咁，已經樹倒猢猻散。

李卓人嘅聖誕感言，話今年喺獄中過聖誕，裏面並無聖誕大餐，亦無子夜彌撒，咁就不禁令佢想起以往嘅聖誕，離不開裝飾屋企嘅聖誕樹、同家人享用聖誕大餐、同埋上子夜彌撒等，如今監獄就只係多一隻雞脾加餸。講起佢屋企棵聖誕樹，竟然同勞工抗爭有關，李卓人話應該係十多年前，有經銷聖誕樹嘅公司欠薪，於是佢就同受影響嘅員工，抬聖誕樹往該公司抗議。結果如何佢就話唔記得嘞，不過屋企從此就多咗一棵年年聖誕前都擺出來嘅聖誕樹，直至今年入獄前要搬屋先至棄掉。

跟住佢又大發牢騷，話基層勞工飽受剝削，譬如某外賣平台將員工基本服務費不斷削減之餘，就算遇上工傷亦得唔到任何保障。佢又指2019年最低工資時薪$37.5實在可恥，然而最低工資委員會早前竟宣佈繼續凍結工資水平，變相要基層工人忍受4年凍薪，而連幫工人發聲嘅工會都遭到諸般手段打壓，職工盟亦落得解散嘅下場，佢埋怨話乜嘢扶貧、乜嘢共同富裕都係謊言喎。

李卓人又提到，過往喺聖誕前幾日都會聽韓德爾嘅歌劇「救世主」，如今身處鐵窗之下就惟有等待周日中午電台播放嘅聖誕歌曲，希望能聽到其中一啲片段。佢解釋話喜歡這齣歌劇，係因為亂世中令人感到盼望。而每當佢喺石壁球場跑步，睇見飛鷹喺上空盤旋，佢相信終有一日佢都會好似飛鷹一樣騰到高山，自由會戰勝歸來。其實李卓人嘅感言都唔錯得晒，至少佢都有刑滿出獄，重獲自由嘅一日，之不過佢依家就身陷牢獄，講咁多咩關注勞工權益都係空談，而到其時出獄仲可唔可以繼續高舉爭取勞工權益嘅旗號，更係不得而知。