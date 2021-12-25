蘭桂坊平安夜爆毆鬥　「聖誕老人」勸交止干戈

平安夜，打鬥夜？網上社交平台今日(25日)流傳2段影片，據報在昨日(24日)平安夜拍攝，顯示有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊當晚發生混戰，1名男子疑因故觸怒多名惡煞，在雲咸街41號對出遭眾人追打。畫面所見，當時現場一片混亂，打人一方人多勢眾，攻勢如狼似虎，有人飛身施連環拳，亦有人狠踹猛踢，無論動手抑或出腳，同樣毫不留力，震天殺聲嚇得在附近消遣的人倉皇走避，免遭池魚之殃。

片中事主全無還擊之力，幾乎全程蜷伏地上捱打，未料節日當災，竟獲意想不到的「救星」打救。1名身穿聖誕老人裝束的男子挺身而出，不顧安危走近勸交，他張開雙臂，嘗試阻止其他人加入戰團，又竭力拉開施襲者，讓事主得以喘息。「聖誕老人」趁戰局稍息之際，亦大聲吶喊「出嚟開心呀聖誕節，唔好打交！」而眾人似乎受到「感召」，最終息事寧人，事主亦自行站起，似乎傷勢不算太重，片段亦到此告終。

有關影片在網上獲得不少人注意，有人打趣道「I never believed in Santa until this」(直至此刻，我才相信有聖誕老人)，亦有人笑言只有聖誕老人懂得節日精神，而懷疑參與勸交的「聖誕老人」亦現身留言，自詡成為「和平捍衞者」，並獲大量網友「畀like」(按讚)支持。