蘭桂坊平安夜爆毆鬥　「聖誕老人」勸交止干戈

平安夜,打鬥夜?網上社交平台今日(25日)流傳2段影片,據報在昨日(24日)平安夜拍攝,顯示有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊當晚發生混戰,1名男子疑因故觸怒多名惡煞,在雲咸街41號對出遭眾人追打。畫面所見,當時現場一片混亂,打人一方人多勢眾,攻勢如狼似虎,有人飛身施連環拳,亦有人狠踹猛踢,無論動手抑或出腳,同樣毫不留力,震天殺聲嚇得在附近消遣的人倉皇走避,免遭池魚之殃。

片中事主全無還擊之力,幾乎全程蜷伏地上捱打,未料節日當災,竟獲意想不到的「救星」打救。1名身穿聖誕老人裝束的男子挺身而出,不顧安危走近勸交,他張開雙臂,嘗試阻止其他人加入戰團,又竭力拉開施襲者,讓事主得以喘息。「聖誕老人」趁戰局稍息之際,亦大聲吶喊「出嚟開心呀聖誕節,唔好打交!」而眾人似乎受到「感召」,最終息事寧人,事主亦自行站起,似乎傷勢不算太重,片段亦到此告終。

有關影片在網上獲得不少人注意,有人打趣道「I never believed in Santa until this」(直至此刻,我才相信有聖誕老人),亦有人笑言只有聖誕老人懂得節日精神,而懷疑參與勸交的「聖誕老人」亦現身留言,自詡成為「和平捍衞者」,並獲大量網友「畀like」(按讚)支持。