元朗大球場重期拖逾10年　最快明年動工　料2025年中完成

逾50年歷史的元朗大球場的重建計劃拖延超過10年，最近終於有好消息！政府早於2011年「吹風」修葺球場，惟過去10年仍未成事，建築署最新公布，重建元朗大球場的合約工程已落實招標，將於明年2月11日中午截標。場地重建後，將提供1個逾23.68萬平方呎的足球場，可容納座位由目前近5,000增至6,000個。

據建築署資料，元朗大球場重建工程預計於明年6月開始，料於2025年7月完工，落成後建築面積約236,812平方呎。場地重建後將有1個11人天然草地足球場，並重置1條8線、400米⾧的人造跑道和田徑場設施，以符合世界田徑總會的標準和規定；以及重置設有上蓋的西面及東面看台和附屬設施，以容納共約6,000個座位。

該球場將符合亞洲足球協會標準，可舉辦亞洲聯賽冠軍盃和亞洲足協盃球賽；重置現有私家車泊車位和電單車泊車位和提供額外公眾泊車位，以提供可容納約104個公眾泊車位的公眾停車場；以及元朗大球場與元朗游泳池之間的公共通道美化工程。