染疫者潛伏期逗留多處　海洋公園國泰城等15地方納強檢

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括中環嘉咸街45-53A 號嘉利大廈地庫 A 號鋪 The Globe、港中環荷里活道54號 A 地下低層 B 鋪 Fresca、大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉3樓332號鋪正斗粥麵專家、港中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓快船廊、香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海殿1樓萬豪貴賓廊、大嶼山東涌迎康街1號昇薈3座、中環金融街8號國際金融中心商場 Apple ifc mall、大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨、大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城、界大嶼山上長沙海灘海迎灘、香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店、香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園、大嶼山愉景灣愉景廣場 Discovery Bay Christmas Market、界大嶼山愉景灣愉景廣場 A 座1樓104B 號鋪 Bookazine & Partytime及大嶼山愉景灣大白灣沙灘。