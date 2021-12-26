聖誕節連冚九龍城4賭檔　拘41人年紀最大81歲

九龍城警區反三合會行動組、重案組、特別職務隊、雜項調查隊，根據線報及經深入調查後，一連兩日（24及25日）展開代號為「犁庭掃穴」的反罪惡行動，巡查多個單位及娛樂場所，搗破4間非法賭場，包括1個百家樂賭場及3個非法麻雀賭檔，拘捕41人。

行動中，警員在馬頭角道及落山道的工業大廈內，搗破1個百家樂賭場及3個非法麻雀賭檔，並分別拘捕3名男負責人及2名女負責人(18至55歲)，涉嫌「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所規例》（第599F章）。另外，警員亦拘捕19名男子及17名女子(22至81歲)，涉嫌「在賭博場所賭博」，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）， 警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警員在行動中檢獲2張百家樂枱、6張麻雀枱、12副麻雀、面值約6萬元的籌碼及約4萬港元賭款。所有被捕人已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。