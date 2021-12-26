掃蕩東九龍無牌樓上吧及2間違規派對房 24人分別被捕及罰款

警方東九龍總區刑事部聯同觀塘警區、黃大仙警區及機動部隊，在昨日(25日)晚上約10時，展開代號「勇爵」的反罪惡行動。警員根據線報及經深入調查後，突擊搜查鴻圖道45號、偉業街169號及新蒲崗五芳街23至25號3個工廈單位，搗破1間無牌樓上吧及2間違規經營的派對房間。

行動中，1名23歲酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。該單位內共9男2女(31至31歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，2間派對房間內1名27歲男職員及8男3女(21至40歲)的顧客，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方共檢獲約240罐啤酒及34支烈酒， 總值約12000港元。所有被捕人已被扣留調查。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。