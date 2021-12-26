東方日報A1：國泰空姐播毒　疫襲大美督

新冠肺炎疫情未止，隨着海外港人陸續於聖誕新年假期回港，本港的輸入個案昨日迎來大爆發，單日錄得25宗輸入個案，創下8個月新高，市民隨時一鑊熟。3間航空公司被勒令禁飛14天，其中，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，有7名乘搭同一航班從英國抵港的乘客確診，因而觸發熔斷機制，未來14天禁止從倫敦抵港，合共有9班從倫敦前往香港的航班取消。而一名居於大美督村的28歲國泰空姐確診，大埔多處納入強制檢測範圍。

衞生署衞生防護中心公布，昨日新增25宗輸入個案，涉及14男11女，年齡介乎21至80歲，當中14宗感染變種病毒株，9宗尚待變種病毒株檢測結果，其餘兩宗的病毒量不足。截至昨日，本港累計12,581宗病例，另錄得少於10宗初步確診個案。

25宗個案中，有7人在12月24日從英國乘CX252航班抵港，於機場確診，遭衞生署引用第599H章《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》，禁止今日至明年1月8日從倫敦抵港。翻查資料，本港上一次錄得超過20宗確診個案是4月18日，當日有29宗個案。

國泰航空表示，該兩周有9個由倫敦前往香港的航班取消，由香港前往倫敦的客運航班則不受影響。國泰正通知所有受影響乘客，安排退款或提供其他航班安排，並協助當局追蹤與患者有緊密接觸的人士。國泰表示，有關客機已使用世衞及國際航協推薦的產品徹底消毒，符合香港港口衞生署的所有要求，並採用高效微粒子空氣過濾系統（HEPA），性能與用於醫院手術室及工業潔淨室的空氣清潔過濾網相似。

此外，國泰有一名28歲空姐確診，她居於大美督村一所村屋，12月20日的檢測未有驗出病毒，22日前往澳洲，24日經航班CX138抵港。病人沒有病徵，CT值大於30，並確認帶有N501Y及T478K變種病毒株。大埔多個地點及交通工具納入強檢範圍，包括大埔墟街市、大埔墟熟食中心、大美督芭堤雅小廚、大美督開往大埔墟站的20C小巴、大埔頭開出往機場博覽館的E41龍運巴士等。

除上述個案，5名空手道港隊成員從南韓抵港後確診；7人從美國、加拿大、俄羅斯等地返港後於機場確診；5人從英國、埃塞俄比亞、阿聯酋等回港，於檢疫酒店或竹篙灣檢疫中心隔離檢疫期間確診。

此外，阿聯酋航空12月23日從由阿聯酋杜拜和泰國曼谷飛抵香港的航班EK384，有兩名乘客抵港後確診，以及有一名乘客未能符合第599H章指明的條件，被政府禁止在昨日至明年1月7日期間從杜拜和曼谷着陸香港。

而大韓航空12月23日由南韓首爾飛抵香港的航班有5名乘客，即該5名空手道運動員抵港後確診，同樣被勒令禁止從首爾着陸香港，時限為今日至明年1月8日。

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