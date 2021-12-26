警方巡查尖沙咀夜店　拘通緝犯票控6人

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同機動部隊，於昨日(25日)晚上至今日(26日)凌晨，巡查區內多間卡拉OK、酒吧及樓上酒吧，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，警員於1間位於柯士甸路的卡拉OK場所，發現1名39歲男子未有接種新冠疫苗，遂向他發出定額罰款通知書。此外，1名28歲男負責人因沒有確保場內客人遵守防疫條例規定，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被票控。警員亦發現1名57歲男顧客正被通緝，將他拘捕並帶返警署作進一步調查。

警員其後巡查1間位於金巴利道的樓上吧，發現1名30歲男子及1名28歲女子未有接種新冠疫苗，遂向他們發出定額罰款通知書，1名26歲男顧客同時因於場所內吸煙而被發出定額罰款通知書。1名25歲的男持牌人因沒有確保場內客人遵守防疫條例規定，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被票控。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。