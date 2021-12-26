「風火輪」周街亂舞險象環生　羅淑佩：政府正研究立法規管

俗稱「風火輪」等電動可移動工具近年於本港興起，不過對於是否應立法規管一直引來社會上不同討論。運輸署署長羅淑佩今日（26日）接受電台訪問時透露，政府有意規管並正研究立法，署方有在指定地點舉行實地測試，結果發現有7成人認為「風火輪」等電動可移動工具適合在單車徑使用，但仍需「試真些」才可立法。

羅淑佩續稱，運輸署亦有與部分持份者開會，就制訂電動可移動工具的《使用者守則》徵詢意見，有份與會的便攜式電動車總會顧問嚴丞翊則建議運輸署可參考新加坡的做法，並加入內容指引初學者。

早於今年1月底至2月，運輸署先後在將軍澳及白石角指定路段的單車徑舉行實地試驗，共約110人參與，期間訪問了450名市民，當中有約7成人表示，在有規管及安全技術要求下，「風火輪」適合在單車徑使用。署長羅淑佩則指出，留意到在試驗外，例如斜路、公路上使用仍險象環生，故需要「試真些」才可正式立法。羅透露，目前正與科學園公司探討再進行先導測試，以了解在規模較大的情況下使用「風火輪」可能會出現的情況，詳情有待公布。

不過，有在科學園開設創科公司的負責人表示，今年10月曾收到科學園公司電郵，提及運輸署初步計劃明年第1季舉行先導試驗計劃，於科研路至大學站的一段單車徑試用「風火輪」，為期半年。

另外，運輸署上月24日首次與部分持份者開會，探討制訂「風火輪」的《使用者守則》並徵詢意見，以作未來法例的輔助文件。初步擬議內容包括，使用上的技術細節、操作規則、安全提示及指引等，其他細節仍在構思。有份與會的嚴丞翊則指出，署方可幫助指引初學者，例如在單車練習場及指定建議路線先練習好，再讓市民在單車徑高速行駛。嚴又指，明白部分市民擔心安全問題，建議立法時可參考外國做法，速度上限定在每小時25公里，以後再考慮會否放寬；並規定使用年齡需滿12歲，否則要有成年人陪同。相比起以「玩」字，嚴認為「使用」更適合形容「風火輪」，長遠可發展作普及的交通工具。