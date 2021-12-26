羅致光對童樂居虐兒案感震怒　不排除取消施襲者註冊

《東方》早前率先獨家報道香港保護兒童會3職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。勞工及福利局局長羅致光今日（26日）在網誌表示，事件令人震怒和心痛，已督促社會福利署深入和全面徹查事件，包括檢視機構對服務的日常監察和員工督導方面有何缺失和須改善的地方。

羅致光強調，政府非常重視兒童福祉，絕不容忍任何傷害兒童行為，社署會繼續密切與家長及機構跟進，並就機構提交的報告和跟進計劃檢視及實施所須改善措施，若社署署長認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名，視乎各方面調查結果，社署不排除會引用相關規定採取行動。

今年《施政報告》已表明政府將推展強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，羅表示引入強制通報規定的立法工作已經開展，同時會向有關專業的工作者提供適當培訓，以提升他們及早發現和處理虐待兒童個案的能力。

另外，他又分享聖誕隨想，兒時家中沒有特別的聖誕節氣氛，亦沒有如其他傳統節日般「做節」，一度不明白為何聖誕節翌日稱為「拳擊日」（Boxing Day），後來才知道是拆禮物日或是送禮物日的意思。長大後則只知道要買禮物給後輩和長輩，又指從來都沒有送禮物給自己的習慣，覺得需要對自己好一些時，只要去一間自幼已熟悉的茶餐廳，買兩件新鮮出爐的蛋撻，到海旁坐低「嘆下」，已心滿意足。

最後他認為，受到環球疫情影響，在過去兩年半經歷不少艱難，寄語港人對自己身邊的人和對自己好一些，亦希望明年的2022年會是「易寧易易」年。